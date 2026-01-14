鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 09:45

谷歌與蘋果日前聯合宣布，蘋果語音助理 Siri 將基於谷歌 Gemini 模型進行升級，雙方強調用戶隱私將透過裝置端或私人雲端運算保障，新 Siri 預計在今年內上線。

蘋果谷歌聯姻強攻AI！郭明錤：兩大原因迫使蘋果這麼做（圖：Shutterstock）

天風國際證券分析師郭明錤最新分析指出，蘋果選擇谷歌 AI 主要源於兩大壓力；一是 2026 年 WWDC 開發者大會舉辦在即，必須以實際成果證明 AI 佈局能力；二是用戶對 AI 服務的要求隨雲端技術發展持續提升，即便蘋果此前兌現 Apple Intelligence 與 Siri 承諾，現有能力已難滿足市場，必須引入更強的大模型。

郭明錤認為，此次合作雖未必直接拉動蘋果硬體短期銷量，但能有效緩解其來自用戶、市場及產業競爭的多重壓力。