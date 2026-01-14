鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-14 06:53

市場調研機構 Gartner 週二 (13 日) 初步估算，受 AI 熱潮帶動，全球半導體市場在 2025 年展現強勁成長動能，全球半導體年收入總額達 7,930 億美元，較去年同期成長 21%。

Gartner 資深首席分析師 Rajeev Rajput 表示：「AI 半導體，包括處理器、高頻寬記憶體以及網路元件，持續推動半導體市場出現前所未見的成長，2025 年其銷售額約占整體市場的近三分之一。隨著 AI 基礎建設支出預估在 2026 年將突破 1.3 兆美元，這種主導地位可望進一步擴大。」

在營收排名方面，受惠於 GPU 需求持續強勁，AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 進一步拉大領先優勢，2025 年穩居全球最大半導體供應商。

輝達業績貢獻了 2025 年整個產業逾三分之一的成長，使輝達的營收領先三星電子的差距擴大至 530 億美元，並成為全球首家年晶片營收突破 1,000 億美元的半導體公司。

三星電子維持第二名位置，主要受惠於記憶體業務復甦。其記憶體營收年增 13%，但非記憶體業務營收則年減 8%，反映各產品線需求表現分歧。

憑藉 AI 伺服器用 HBM 強勁需求，SK 海力士營收年增 37%，排名升至第三。

同樣受惠於 HBM 與 AI 記憶體需求，美光 (MU-US) 繳出了亮眼的第四名成績。相較之下，英特爾 (INTC-US) 持續流失市占率，2025 年市占降至 6%，僅為 2021 年的一半。