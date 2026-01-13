鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-13 09:00

市調機構 Counterpoint Research 1 月 12 日公布的初步數據顯示，2025 年全球智慧型手機產業交出溫和成長成績單，其中蘋果表現特別亮眼，iPhone 幾乎主導整體市場。

2025 年全球智慧型手機出貨量年增 2%，雖低於 2024 年相較 2023 年的 4% 成長幅度，但仍維持正成長趨勢。從品牌表現來看，蘋果是前五大品牌中成長最明顯者，市占率由 2024 年的 18% 提升至 2025 年的 20%，全年出貨量年增 10%。

Counterpoint 資深分析師 Varun Mishra 指出，蘋果成長主要來自新興市場與中型市場需求升溫，以及通路布局擴大。iPhone 17 系列在第四季取得顯著銷售動能，而 iPhone 16 系列則在日本、印度與東南亞市場維持強勁表現。此外，疫情期間購機的消費者逐步進入換機週期，也進一步推升整體需求。

2023 至 2025 年全球智慧型手機前五大品牌進貨出貨量市占率 (圖片：Counterpoint)

三星排名第二，2025 年出貨量年增 5%，市占率由 18% 提升至 19%。小米以 13% 市占率居第三，OPPO 與 vivo 則各占 8%。

Counterpoint 的數據與 IDC 去年 12 月的研究結果大致一致，皆指出 iPhone 17 帶動蘋果在假期銷售期間表現亮眼，並在新興市場展現更健康的需求動能。

除出貨量外，營收表現同樣呈現改善。Counterpoint 指出，2025 年市場持續朝高價位產品移動，消費者升級至高階機種的趨勢明顯，同時推升 5G 智慧型手機在開發中國家的需求。

美國關稅政策變動曾被視為 2025 年的重要變數，部分業者因此在上半年提前出貨。

不過，隨著時間推進，關稅影響低於原先預期，對下半年出貨衝擊有限。單就第四季來看，蘋果的出貨與庫存調整尤為明顯，單季市占率達到 25%，創下歷史新高，三星則以 17% 居次。

整體而言，由於提前出貨效應影響，第四季全球出貨量僅年增 1%，使全年收尾表現相對平淡。

Counterpoint 指出，蘋果可望從第四季出貨中受益，但實際財務貢獻仍須等待 1 月 29 日公布的 2026 會計年度第一季財報確認，該季涵蓋年底假期銷售以及新款 iPhone 上市效應。

展望 2026 年，Counterpoint 與 IDC 均持審慎看法。

研究總監 Tarun Pathak 表示，智慧型手機市場可能轉為收縮，全年出貨量可望較 2025 年下滑約 3%。主要原因包括 DRAM 與 NAND 晶片供應趨緊，以及零組件優先供應 AI 資料中心，推升成本並帶動價格上調。