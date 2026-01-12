鉅亨網新聞中心 2026-01-12 18:50

美國總統川普周日 (11 日) 在從佛羅里達返回華盛頓的「空軍一號」上向媒體表示，美國必須永久接管格陵蘭島，聲稱這是為了防止中俄勢力。針對美方說法，中國外交部發言人毛寧周一反擊，強調中國在當地的活動完全符合國際法。

川普稱接管格陵蘭島阻中俄勢力 中方反擊：謀私利別拿他國當藉口(圖:shutterstock)

自 2025 年年初上任以來，川普多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力。他表示，此舉是為了防止俄羅斯或中國取得對這塊隸屬丹麥之戰略領土的控制權。他宣稱：「如果我們不接管格陵蘭島，俄羅斯或中國就會接管…… 無論如何，我們都會得到格陵蘭島」。

‌



川普進一步指出，他對短期租賃不感興趣，而是追求永久收購，因為這關係到格陵蘭島自身的安全與未來。他認為，雖然美國在當地已有軍事基地，但這遠遠不夠，美國需要的是「所有權」與「頭銜」。

針對川普說法，毛寧表示，北極事務涉及國際社會整體利益，中國在當地的活動旨在促進和平穩定與可持續發展，完全符合國際法。

毛寧指出，各國依法開展活動的權利應受尊重，並說：「美國謀取私利，不要拿其他國家當藉口」。此外，中方也重申反對在國際關係中使用武力或威脅，並呼籲美方停止對他國的脅迫行為。