綜合外電周一 (12 日) 報導，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 表示，他認同美國總統川普對格陵蘭安全的擔憂，希望在北約內找到「雙方都能接受的解決方案」。他認為美國會繼續與丹麥共同保護格陵蘭，但具體合作形式有待協商。

梅爾茨表示：「我們確實在北約內討論格陵蘭問題。我們認同美國的擔憂，認為丹麥這塊領土需要更好的保護。我希望我們能在北約內達成雙方都能接受的解決方案。」

格陵蘭是丹麥的半自治領土，而丹麥是北約成員國。川普多次表示格陵蘭對美國安全至關重要，並指責丹麥沒有充分保護格陵蘭、對抗中俄在北極的軍事活動。不過專家多半不認同這說法，指出莫斯科和北京的國防重心，包括聯合巡邏和軍事投資，主要集中在北極東部。

德國外長將會魯比歐

梅爾茨說：「我們正與丹麥政府進行非常詳細的討論，就是想合作改善格陵蘭的安全情勢。我預期美國也會參與，參與程度將在未來幾天幾周的談判中明朗。」

德國外長 Johann Wadephul 周一將在華盛頓會見美國國務卿魯比歐，討論這項議題。這場會談在格陵蘭、丹麥和美國高層官員周三會議前舉行。

Wadephul 會前表示：「川普提醒大家注意北約安全的北極面向，他說得有道理。這是我們的共同基礎，我們應該在這個基礎上對話。我們相信這些問題可以也應該從內部解決。」

丹麥警告若美方入侵將終結北約

丹麥首相佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen) 上周警告，美國入侵格陵蘭將終結北約。梅爾茨政府成員採取較溫和說法，試圖避免北約分裂，將川普的立場描述為合理的安全擔憂。