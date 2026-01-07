鉅亨網編譯許家華 2026-01-07 06:06

國際油價週二 (6 日) 下跌，市場在評估今年全球原油供給充裕的前景之際，也持續消化美國逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛後，該國原油產出所面臨的不確定性。

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 1.06 美元或 1.7%，收在每桶 60.70 美元。

美國西德州中級 (WTI) 原油期貨下跌 1.19 美元或 2%，收於每桶 57.13 美元。

PVM Oil 分析師 Tamas Varga 指出，目前評估馬杜洛遭逮捕對全球原油供需平衡的影響仍嫌過早，但顯而易見的是，無論 OPEC 成員國是否進一步增產，2026 年的原油供應都將相當充足。

摩根士丹利分析師在週二的報告中表示，全球原油需求去年可能僅成長約每日 90 萬桶，低於長期平均的每日 120 萬桶。供給方面，2024 年第四季至 2025 年第四季期間，OPEC 原油供給增加約每日 160 萬桶，非 OPEC 供給則增加約每日 240 萬桶。該行分析師指出，這意味著兩大供給來源在進入 2026 年時都處於相當強勁的水準，可能導致 2026 年上半年全球油市出現最多每日 300 萬桶的供給過剩。

路透去年 12 月針對市場人士的調查亦顯示，受供給持續增加與需求疲弱影響，油價在 2026 年恐面臨下行壓力。Ritterbusch and Associates 表示，隨著全球原油過剩情況愈發明朗，市場已為近期再度走弱鋪好舞台。

市場亦關注馬杜洛遭美國於上週六逮捕後，是否將加速美國解除對委內瑞拉原油的禁運，進而推升該國產量並加劇油價壓力。美國總統川普日前宣稱，美國石油公司已準備好投資委內瑞拉，以提高其原油產量與出口。據三名知情人士透露，多位美國石油企業執行長最快可能於週四前往白宮，商討在委內瑞拉的投資計畫。

委內瑞拉石油產業長期因投資不足與美國制裁而持續衰退，該國去年原油平均產量約為每日 110 萬桶。Rystad Energy 分析師 Janiv Shah 表示，在有限的新增資本支出下，未來兩到三年內，委內瑞拉最多僅能增加約每日 30 萬桶的產量。他指出，其中部分資金可由國營石油公司 PDVSA 自行籌措，但若要在 2040 年前達成每日 300 萬桶的產能，仍需大量國際資本投入。