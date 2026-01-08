〈能源盤後〉委內原油供美在即 供過於求疑慮拖累油價連2跌

鉅亨網編譯許家華 2026-01-08 06:05

國際油價周三 (7 日) 連續第二個交易日收低，市場消化美國總統川普宣布將進口委內瑞拉原油的消息後，對全球供應增加的疑慮升溫。該項安排最高涉及 20 億美元，可能使全球最大石油消費國的原油供給進一步擴大，加劇市場對供過於求的擔憂。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 74 美分或 1.2%，收每桶 59.96 美元。

美國西德州中質 (WTI) 原油期貨下跌 1.14 美元或 2%，收每桶 55.99 美元。

前一交易日兩大原油指標價格均已下滑超過 1 美元，反映市場預期今年全球供應相對充裕。

川普周二在社群媒體表示，委內瑞拉將向美國「移交」介於 3,000 萬至 5,000 萬桶的受制裁原油。市場人士指出，這項交易初期可能需要重新調度原本運往中國的原油貨物，對全球原油流向產生影響。

BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒表示，委內瑞拉將向美國提供大量原油的消息，使原油期貨延續防禦走勢，市場對供給增加的反應相當明顯。

自去年 12 月中旬以來，委內瑞拉因美國實施出口封鎖，已有數百萬桶原油滯留在油輪與儲油槽中。這項封鎖屬於美方對委內瑞拉政府施壓行動的一環，並在上週末由美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後達到高峰。委內瑞拉高層官員則批評此舉形同綁架，並指控美國意圖奪取該國龐大的石油資源。

美方同日也在大西洋海域扣押一艘掛俄羅斯旗、與委內瑞拉相關的空油輪，進一步凸顯地緣政治緊張情勢。

在供給面利空之外，美國庫存數據對油價提供部分支撐。美國能源資訊署指出，截至 1 月 2 日當週，美國原油庫存減少 380 萬桶至 4.191 億桶，與市場原先預期增加 44.7 萬桶形成明顯落差。不過，汽油庫存增加 770 萬桶，蒸餾油庫存增加 560 萬桶，增幅皆高於市場預期。

摩根士丹利分析師估計，受需求成長疲弱以及 OPEC 與非 OPEC 產油國供應增加影響，2026 年上半年全球原油市場每日可能出現最多 300 萬桶的供給過剩。