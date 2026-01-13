〈台股盤後〉台積電強行托住台股閃創30973點新高 收漲139點
鉅亨網記者張欽發 台北
台北股市在昨日指數收復 5 日線後，大盤不懼國安基金退場的壓力，今 (13) 日盤中大盤指數在權王台積電 (2330-TW) 掛帥，盤中衝上 30973.85 點的點位新高，終場大盤收在 30707.22 點，較昨日上漲 139.93 點，也爲收盤新高，成交值 7234.28 億元。
資深證券分析師簡黃漢成指出，台股在台積電的上漲撐住指數不墜，資金行情的持續，推升指數的強漲，近期雖因指標處高檔，恐面臨整理之勢，但在台積電仍強力撐住指數之下，短期台股不易見到大跌的走勢。
不畏外資 2026 年來 7 日的大舉賣超壓力，台積電今天盤中再以 1720 元創新天價，收盤報 1710 元，較昨日上漲 20 元或 1.18%。成交 30088 張，成交值 515 億元，占大盤成交值 7.11%。
台北股市今天開盤指數報 30630.86 點，最高 30973.85 點，最低爲 30529.33 點，盤中震盪點達 444.52 點，終場大盤收在 30707.22 點，較昨日上 漲 139.93 點，也爲收盤新高，成交值 7234.28 億元。多頭攻勢聚集電子股的低軌衛星、封測、被動元件等題材股；全場電子股上漲 0.61%，占大盤成交比重 75.41%；金融股上漲 0.02%，占大盤成交比重 1.87%。
不過，台北股匯市今天並不同調，台幣兌美元早盤震盪趨貶，盤中最多貶值 5 分、觸及 31.680 元、再創逾八個月盤中新低，中午則貶值 4 分，暫收 31.670 元。
台股權值股聯發科 (2454-TW) 收盤上漲 40 元或 2.77%，收盤價報 1485 元、鴻海 (2317-TW) 收盤再下跌 2 元 0.88%，，收盤價報 226.5 元，台達電 (2308-TW)，收盤下跌 25 元或 2.37%，收盤價報 1030 元。
同時，IC 載板股欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 今天走勢強勁收紅，但景碩 (3189-TW) 收盤下跌。
而低軌衛星概念股的華通 (2313-TW) 及燿華 (2367-TW) 的強勢上漲；面板股群創 (3481-TW) 終場收紅、友達 (2409-TW 股價以下跌作收。
