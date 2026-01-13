鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-13 10:24

連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 最新表示，旗下多個委託經營事業新據點將於今年陸續投入營運行列，尤其旗下米其林三星餐廳頤宮中餐廳首間海外分店將開在阿拉伯聯合大公國的阿布達比、雲品酒店杭州也將開幕，使 2026 年成為海外版圖布局元年。

雲品全年營收挹注新動能無虞。(鉅亨網資料照)

雲品去年合併營收 24.24 億元，年減 0.76%，仍創歷史次高好成績。

進入 2026 年後，雲品樂觀看待，第一季將受惠於大型外燴和企業尾牙旺季、農曆年前結婚潮，以及寒假和農曆春節連續假期帶動的旅宿和餐飲消費。

雲品正積極拓展委託經營事業，旗下「君品 Collection」餐飲宴會管理事業體持續穩健擴張，目前已營運據點包括皇家薇庭、茹曦酒店、亞果薈、蘭克斯特、圓觀、台北荷造場、台中市役所、機關車庫、北町丼飯屋及米崙丼飯屋等，今年確定再新增芳庭路壹號莊園，以及阿布達比的頤宮中餐廳首間海外分店將開幕。

雲品透露，有北部、中部 3-4 個宴會事業體議約洽談中，持續拓展宴會餐飲管理事業的市占率無虞。