美國對委內瑞拉精準打擊展現軍事行動影響力，加上川普喊話要大幅提升美軍事預算年增 5 成，皆帶動歐美國防龍頭股價強勢走高，國內唯一軍工國防 ETF 元大航太防衛科技 (00965-TW) 上周飆漲逾 8%，隨著伊朗再傳戰事，00965 今 (12) 日開盤旋即跳漲近 2%，一舉站上 25 元大關再創新高，終場收在 25.16 元。

川普大秀美國軍事實力 軍工股沸騰助攻00965漲破25元創新高。(圖：shutterstock)

2026 年開局美國總統川普動作頻繁，議題集中在軍事行動，先是突襲委內瑞拉，再宣布預計將 2027 年國防預算從 1 兆美元大幅提升至 1.5 兆美元，為相關供應鏈帶來大利多，川普更針對伊朗局勢揚言或將介入，地緣政治風險應聲攀高。

專家分析，從貿易戰到軍事戰，川普政府對外談判的核心在於美國實力，推斷任內不僅美國軍費將只增不減，包括歐盟、日本等盟友也在其主導下增加國防預算，國防主題 ETF 00965 在全球主要國家軍事預算大增下，2025 年大漲 57.04%。新年度行情續熱，12 日大漲 1.41%，2026 年以來累積上漲 10.11%。

元大航太防衛科技 ETF 研究團隊指出，國防產業最重要的催化劑就是全球軍事預算持續提升，美國作為軍事第一大國，預算新高與實際行動極具指標意義，是 00965 成分股利多題材。

在川普「掛保證」帶動下，1/9 當周 00965 主要成分股洛克希德馬丁上漲 9.22%；日本三菱重工上漲 11.1%、IHI 上漲 17.4%；南韓現代重工上漲 20.8%、韓華航太上漲 28.3%。

法人表示，2026 年的多項地緣政治風險事件，再次提醒市場國防產業將是今年重要的投資主軸。歷史經驗顯示，投資國防產業的最佳時機並非戰爭發生當下，而是在趨勢明確時跟隨布局。目前包括國防概念股、黃金 ETF 等資產，大幅受國際局勢推升價格，但在資產配置中比重過低，持續建議適當配置相關產品。