鉅亨網新聞中心 2026-01-13 11:28

特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近日表示，旗下腦機接口公司 Neuralink 計畫於今年啟動腦機接口設備的大規模量產，象徵該技術正由臨床試驗階段，邁向具備工程化與產業化特徵的關鍵轉折點。

馬斯克是在本月透過社群平台 X 對外說明相關進度，市場普遍解讀為腦機接口商業化節奏明顯加快。

Neuralink 目前主推的植入式腦機接口，透過高密度電極陣列直接嵌入大腦皮層，收集神經元放電訊號，再以無線方式傳輸至外部運算系統，用於解析使用者意圖並實現運動控制與人機互動。該系統已在部分癱瘓患者身上完成初步測試，顯示患者可藉由意念操作電腦游標等基礎功能，為後續擴大應用奠定臨床基礎。

從技術路線來看，腦機接口主要分為三大類型，包括：1. 非侵入式方案，如腦電波頭戴裝置與超聲神經調控；2. 半侵入式方案，例如經血管植入電極；3. 侵入式方案，即透過開顱手術直接植入皮層電極。不同路線在訊號精度、安全性與長期穩定性之間存在明顯取捨。侵入式方案具備最高解析度與即時性，能支援複雜的人機控制，但對手術風險與生物相容性要求極高；非侵入式方案雖安全性較佳，卻受限於訊號雜訊與頻寬，難以支撐高階應用。

在產業競爭方面，Neuralink 並非唯一布局者。美國公司 Synchron 採取經血管導入電極的方式，避免開顱手術，目前已在多個國家展開臨床試驗；Paradromics 則聚焦於高速神經資料傳輸，目標是支援更高頻寬的人機互動；Blackrock Neurotech 在科研級神經接口領域深耕超過二十年，其產品已廣泛應用於神經科學研究。各家公司正嘗試在安全性、資料頻寬與功能複雜度之間，發展不同工程解法。

人工智慧正逐步成為腦機接口系統不可或缺的核心模組。由於單次植入即可產生大量神經訊號資料，實時解碼、意圖識別與閉環回饋高度依賴深度學習模型完成特徵萃取與模式辨識。在部分設計中，AI 不僅用於「讀腦」，亦參與「寫腦」流程，透過演算法動態調整刺激參數，實現神經調控與功能重建，使腦機接口逐漸演變為軟硬體高度耦合的系統，而非單一醫療器材。

隨著技術逼近可規模化部署階段，倫理與隱私風險也同步升溫。學術界與監管機構普遍關注神經資料的所有權歸屬、商業化使用邊界，以及潛在的認知操控風險。部分研究人員警告，一旦腦訊號能被長期、連續蒐集，現行對於意識自主性與個人隱私的法律與倫理框架，恐將面臨重新建構的壓力。