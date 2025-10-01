台積電供應鏈迅得Q3營收16.66億元續寫歷史新高 年增達26%
鉅亨網記者張欽發 台北
在台灣先進半導體製程及封裝產業大舉擴張之下，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴廠，設備廠迅得 (6438-TW) 在第三季營收表現亮麗，單季以 16.66 億元續創新高，季增 2.12%，年增 26.78%。
迅得今 (1) 日公布 2025 年 9 月營收 5.31 億元，月增 0.45%，年增 12.14%，2025 年第三季營收 16.66 億元續創新高，季增 2.12%，年增 26.78%；而 1-9 月營收 48.52 億元，年增 26.46%。
在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，由於迅得楊梅廠已經售出並已入帳，迅得預計將先將楊梅廠廠生產設備遷入新生廠後，再進行現使用中的中壢廠搬遷。
迅得 2025 年上半年營收 31.86 億元，毛利率 25.68%，稅後純益 2.61 億元，每股純益 3.28 元。
