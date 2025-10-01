台積電供應鏈迅得Q3營收16.66億元續寫歷史新高 年增達26%

‌



在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，由於迅得楊梅廠已經售出並已入帳，迅得預計將先將楊梅廠廠生產設備遷入新生廠後，再進行現使用中的中壢廠搬遷。