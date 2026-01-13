鉅亨網編譯鍾詠翔
近日在中國 iPhone4 突然爆火，需求增漲。前段時間當廢機回收價格人民幣（下同）5 塊錢一個，現在買 150-300 元，轉手最高漲了 60 倍。
據《界面新聞》周一（12 日）報導，閑魚二手交易平台上有不少賣家出售 iPhone4，大部分價格在 100 元以內，也有一些報價在 200 到 300 元，賣家稱適合收藏或者喜歡老機型的朋友，還未拆封版本被炒至近千元。平台行情數據顯示，iPhone4 近 7 日交易價格在 45 元左右。
iPhone 4 的需求激增，在 TikTok 上與「digicam」標簽相關發文超過 347,000 條。
iPhone4 於 2010 年 6 月發布，提供黑色和白色兩種配色，搭載 3.5 英寸 Retina 螢幕、A4 晶片、500 萬像素後置鏡頭及 iOS 4 系統。
該機型 15 年後突然爆紅，背後既是年輕人對復古潮流的追捧，也有商家藉機炒作清庫存的跡象。
iPhone4 追捧用戶認為，這款手機的 5MP 相機與最新的 iPhone 17 的 48MP 相機相比，雖然技術落後，但卻能拍出獨特顆粒感與氛圍感。在 AI 修圖、億級像素旗艦機普及的當下，年輕人逐漸厭倦了千篇一律的精緻影像，轉而青睞這種自帶老電影濾鏡質感的影像。
