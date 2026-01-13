鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-13 04:30

近日在中國 iPhone4 突然爆火，需求增漲。前段時間當廢機回收價格人民幣（下同）5 塊錢一個，現在買 150-300 元，轉手最高漲了 60 倍。

據《界面新聞》周一（12 日）報導，閑魚二手交易平台上有不少賣家出售 iPhone4，大部分價格在 100 元以內，也有一些報價在 200 到 300 元，賣家稱適合收藏或者喜歡老機型的朋友，還未拆封版本被炒至近千元。平台行情數據顯示，iPhone4 近 7 日交易價格在 45 元左右。

iPhone 4 的需求激增，在 TikTok 上與「digicam」標簽相關發文超過 347,000 條。

iPhone4 於 2010 年 6 月發布，提供黑色和白色兩種配色，搭載 3.5 英寸 Retina 螢幕、A4 晶片、500 萬像素後置鏡頭及 iOS 4 系統。

該機型 15 年後突然爆紅，背後既是年輕人對復古潮流的追捧，也有商家藉機炒作清庫存的跡象。