「低頭」避關稅！九家製藥商與川普達成「最惠國」藥價協議
川普政府週五 (19 日) 宣布與九家大型藥廠達成新一輪藥價協議，內容包括調降醫療補助計畫藥價，並透過政府平台向自費消費者提供折扣藥品。分析指出，相關安排雖被白宮形容為重大改革，但實際影響仍有限，同時也使美國藥品銷售體系進一步朝向自費與直售模式傾斜。
根據白宮週五說法，最新一輪共有九家藥廠參與協議，包括 Merck(MRK-US)、必治妥施貴寶 (BMY-US)、安進 (AMGN-US)、吉利德科學 (GILD-US)、葛蘭素史克 (GSK-US)、賽諾菲 (SNY-US)、羅氏 (RHHBY-US) 與旗下子公司基因泰克、百靈佳殷格翰、諾華 (NVS-US) 等藥廠。
美國總統川普指出，相關藥廠已同意支持「最惠國」(MFN) 藥價政策，將透過聯邦政府設立的 TrumpRx.gov 平台 (該平台預計於 1 月上線)，向未使用保險的消費者提供大幅折扣的藥品。
此外，未來新上市藥品，也將在美國以與其他先進國家相同的價格推出。
作為交換條件，白宮同意未來三年內，豁免這些藥廠原本可能面臨的特定產業關稅。
川普週五在記者會上形容，這是美國藥品採購與藥價政策史上規模最大的改革。
今年秋天，川普政府宣布與輝瑞、阿斯特捷利康、EMD Serono、禮來以及諾和諾德達成獨立的藥價協議。
另有三家製藥公司，包括嬌生 (JNJ-US)、AbbVie (ABBV-US)、雷傑納隆藥廠 (REGN-US)，也已與政府達成協議，將於下週對外公布，屆時將補齊今年稍早收到的所有公司名單。
白宮週五表示，多項藥品將率先納入直售範圍，包括吉利德的 HCV 藥物 Epclusa、安進的偏頭痛藥物 Aimovig 與關節炎藥物 Amjevita、Merck 的糖尿病藥物 Januvia 與 Janumet，以及必治妥施貴寶的愛滋病藥物 Reyataz，與基因泰克的流感抗病毒藥物 Xofluza。
最新公布個協議架構與先前與輝瑞 (PFE-US)、阿斯特捷利康 (AZN-US) 達成的安排相近，市場普遍認為，對藥廠的實際衝擊相對有限。受此激勵，製藥類股週五走揚，NYSE Arca 製藥指數 (XII-US) 上漲 0.76%。
華爾街分析，這些協議將美國醫療體系進一步推向「藥廠直接對消費者銷售」的模式。
對藥廠來說，他們可藉此繞過藥品福利管理機構 (PBM) ，降低回饋與中介成本，即使以較低的現金價格銷售藥品，仍能維持整體獲利水準。
也就是說，調降醫療補助計畫 (Medicaid) 藥價對營收影響有限，新藥定價與海外接軌也可透過海外市場調價因應，而直售通路本身則為藥廠保留相當大的定價彈性。
不過，對病患而言，受益程度並不一致。未投保者可能因直售通路而享有較低藥價，但多數已有保險的患者，透過藥局並使用保險給付，通常仍可支付較低的自付額。
在相關協議陸續公布後，製藥類股表現明顯優於大盤。自 10 月初以來，NYSE Arca 製藥指數累計上漲約 14%，同期標普 500 指數僅小幅上揚。
