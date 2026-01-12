鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-12 12:31

台灣投資人對非投資等級債券 ETF 的青睞度正呈現爆發式成長。根據統計，近三年台灣非投資等級債券 ETF（含主、被動型）的資產規模從 2022 年的 93.8 億元新台幣，一路飆升至 2025 年底的 737.8 億元新台幣，漲幅接近 7 倍。這股熱潮同樣席捲全球，美國非投等債市 2025 年規模亦成長 108 億美元，顯示在降息預期下，資金正加速湧入該類資產。

非投資等級債ETF三年吸金翻7倍 躍升2026收益焦點 00984D「主動」出擊。（圖: utterstock)

聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕指出，自 2022 年升息循環啟動後，非投等債殖利率攀高，且違約率始終維持在歷史低檔。邁入 2026 年，預期在較低利率、溫和通膨以及經濟低成長的環境下，非投資等級債券可望受惠。然而，隨著全球經濟放緩，信用風險可能升溫，傳統被動追蹤指數的 ETF 難以避開雷區，此時透過主動選債，由經理人過濾體質較差或過於敏感的企業，顯得至關重要。

瞄準此一趨勢，台灣最大主動非投等債基金公司聯博投信，今 (12) 日 起至 1 月 16 日正式募集「聯博優選全球非投資等級債券主動式 ETF (00984D)」。該 ETF 以每股 10 元的親民價格發行，並提供每月配息機制，讓一般投資人能以低門檻參與過去多為法人主導的債信市場。

在技術指標上，12 月美國製造業 PMI 雖降至 47.9，但就業數據顯示經濟具備韌性。聯博預測 2026 年美國 GDP 年增率約 1.8%，在「緩成長、緩降息」的背景下，非投等債歷史平均報酬達 8.5%，表現優於美股的 5.8%。00984D 由聯博美國在地團隊操盤，核心配置 BB 與 B 級債券，並視景氣循環靈活調整，不僅能即時掌握新債發行機會，更能主動避開違約風險，成為 2026 年追求穩定現金流的投資新解方。