鉅亨新聞中心 2026-03-06 10:20

【鉅亨網綜合報導】在 ETF 長期投資逐漸成為家庭資產配置主流之際，如何為未成年子女建立投資帳戶，成為市場關注焦點。強基金創辦人王大中分享自身經驗指出，與其為孩子挑選短期熱門標的，不如建立可長期紀律執行的雙核心 ETF 配置。若每年固定投入 5 萬元，分別配置於 0050 與 00924 各半，股息再投入並持續 18 年，透過時間累積複利效果，孩子成年時將具備一筆可觀的資產基礎。

0050與00924雙核心配置 18年資產累積複利推估結果出爐 (圖:shutterstock)

基金及 ETF 投資社群「強基金」長期追蹤 0050 與 00924 的報酬表現，並以每年固定投入 5 萬元、持續 18 年為前提，建立長期複利推估模型。由於 0050 與 00924 成立時間尚未完整涵蓋多次市場循環，王大中參考成立逾 25 年的 EWT（iShares MSCI Taiwan ETF）與 IVW（iShares S&P 500 Growth ETF）作為績效基準，分別對應台股與美股成長型產業表現。並以「成立以來」及「近 10 年」年化報酬率區間，建立保守、穩健與積極三種情境假設。

試算結果顯示，在上述報酬率區間下，18 年後資產規模差距明顯：保守情境約 175 萬元，穩健情境約 260 萬元，積極情境約 408 萬元。

近年美國推出的「川普帳戶（Trump Accounts）」政策，引發市場討論。根據規劃，符合資格的新生兒將獲得 1,000 美元起始資金，投入低成本指數基金組合，成年後再交由本人管理。政策核心並非補助金額，而是讓個人從出生即參與資本市場。

王大中表示，無論是美國的政策設計，還是台灣父母每年幫孩子存 5 萬元投入 0050 與 00924，邏輯皆圍繞同一概念：將時間轉化為資產，利用複利擴大長期效應。他強調，投資的起始時間越早、持有期間越長，複利效果將越顯著。

一般人的投資決策，往往容易聚焦於短期市場高低點，王大中以自身經驗補充，長期資產累積的核心在於持續投入與拉長時間軸。當投資週期延伸至 18 年，報酬率差異將透過複利機制被放大，形成明顯的資產規模落差。