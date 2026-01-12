營收速報 - 上曜(1316)12月營收6.30億元年增率高達207.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為44.83億元，累計年增率198.6%。
最新價為14.6元，近5日股價上漲0.34%，相關建材營造上漲1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2384 張
- 外資買賣超：-2334 張
- 投信買賣超：-52 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|6.30億
|208%
|4%
|25/11
|6.05億
|266%
|47%
|25/10
|4.12億
|152%
|-2%
|25/9
|4.20億
|172%
|18%
|25/8
|3.58億
|325%
|4%
|25/7
|3.44億
|176%
|3%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
