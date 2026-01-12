search icon



營收速報 - 上曜(1316)12月營收6.30億元年增率高達207.91％

鉅亨網新聞中心

上曜(1316-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣6.30億元，年增率207.91%，月增率4.13%。

今年1-12月累計營收為44.83億元，累計年增率198.6%。

最新價為14.6元，近5日股價上漲0.34%，相關建材營造上漲1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2384 張
  • 外資買賣超：-2334 張
  • 投信買賣超：-52 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 6.30億 208% 4%
25/11 6.05億 266% 47%
25/10 4.12億 152% -2%
25/9 4.20億 172% 18%
25/8 3.58億 325% 4%
25/7 3.44億 176% 3%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


