南科嘉義園區升級 欣陸旗下欣達環工打造新一代污水處理系統

2026-01-12

欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工 (12) 日宣布，成功取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」。此案採最有利標決標，欣達環工憑藉深厚的水務處理實績與成熟的技術能力脫穎而出，得標金額達 30.12 億元，工程預定於 2026 年第一季動工。

欣陸投控執行長張方欣。(鉅亨網記者張欽發攝)

南部科學園區管理局為因應全球 AI 產業持續快速發展，提升高科技產業對基礎公共設施的需求，以及支援產業聚落發展，規劃擴建嘉義園區周邊公共設施。欣達環工本次將負責興建一座日處理量達 30,000 噸的污水處理廠及相關附屬設施，工程預定於 2026 年第一季動工，2029 年完工，全面支援園區未來營運需求。

欣達環工執行長周黎明表示，欣達環工很榮幸能以多年累積的水處理技術與經驗，參與台灣高科技產業發展的重要基礎建設。」他進一步指出本案將導入「AI 智慧輔助系統」，為操作人員提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型污水處理廠。