鉅亨網新聞中心 2026-01-08 13:50

高盛本周期發布了其 2026 年金融市場展望報告，預計美國股市將繼續實現穩健收益，並強調牛市趨勢將持續，但其漲勢動能預計會較近年有所放緩。

高盛預測，在經濟擴張穩健、企業獲利具有彈性以及技術進步的支撐下，標普 500 指數預計全年總回報率為 12%，年末收於 7,600 點左右。

高盛指出，強勁的獲利增長將是推動股市上漲的主要動力。預計在健康的美國經濟增長以及美聯儲持續寬鬆的有利宏觀環境下，標普 500 成分股公司 2026 年每股收益 (EPS) 將年增 12%，並預計 2027 年將再增長 10%。這種基本面因素為股市牛市的延續提供了有力支撐。

高盛的五大核心市場預測，具體概述了 2026 年市場的關鍵趨勢：

1. 牛市延續，但動能減弱

儘管牛市預計將持續到 2026 年，但漲速可能放緩。7,600 點的預測目標代表了約 12% 的增幅，這與其他主要銀行 3% 至 16% 的增長預期範圍相符。策略師認為，由於經濟穩健增長、AI 帶來的生產力提升以及強勁的企業利潤，市場具備持續走強的基礎。

2. 周期性股票在年初領跑

預計 2026 年初期將迎來周期性板塊的利好環境，主要由美國經濟加速增長所驅動。增長催化劑包括政府重新開放後的經濟活動增加、川普總統的「大而美法案」財政刺激、金融條件的寬鬆，以及關稅影響的減弱。

高盛指出，企業將受益於經濟加速帶來的收入增長，同時有望避免工資成本上升或貨幣政策收緊等典型的周期後期挑戰。策略師特別看好面向中等收入消費者的股票以及非住宅建築領域的機會。

3. AI 投資支出持續增加

大型科技公司對人工智能的資本支出預計將繼續攀升。高盛估計，2026 年 AI 相關的資本支出可能大幅增加 36%，達到約 5390 億美元。此增長趨勢預計將持續，到 2027 年預計將進一步增長 17%，達到 6290 億美元。

不過，高盛提醒，隨著支出和債務水準上升，企業必須實現更高的利潤才能證明這些持續投資的合理性，這最終可能導致支出放緩。

4. AI 行業邁入新階段

2026 年，AI 相關股票可能進入高盛策略師所稱的「第三階段」。這一階段的特徵包括：資本支出增長速度放緩 (不同於前一階段的基礎設施大規模投資)、AI 在企業中的更廣泛應用，以及新 AI 領導者的出現。隨著 AI 應用加速普及，企業需要展示出實際的生產力和獲利增長，才能被投資者視為長期贏家。

策略師預測，2026 年的 AI 主題將更多地由 AI 投資支出增速放緩、AI 應用加速普及以及由此引發的 AI 板塊內部輪動所定義，而非普遍性的 AI 狂熱。

5. 併購 (M&A) 交易保持強勁

由於經濟增長強勁、融資環境改善以及企業領導者信心提升，預計 2026 年已完成的併購交易量將增加 15%。2025 年美國大型交易額已經顯現反彈跡象，超過 1.9 萬億美元，較前一年增長了 75%。高盛預計，隨著首次公開募股 (IPO) 的持續復甦，2026 年將是又一個強勁的交易年。

儘管前景樂觀，高盛也強調市場正面臨兩大關鍵挑戰：估值水準接近歷史高位和創紀錄的市場集中度。標普 500 指數目前的預期本益比為 22 倍，與 2021 年的峰值持平。此外，標普 500 中市值最大的 10 家公司占總市值的 41%。這種極端集中度意味著市場表現對這少數幾家龍頭企業的持續強勁表現依賴程度極高。若獲利表現不及預期，當前的高估值將顯著放大股市下行風險。