2026-01-09

高盛最新發布的 2026 年金融市場展望報告，為當前震蕩的全球市場提供關鍵視角。儘管標普 500 指數被看漲至 7600 點，較目前高出逾一成，但報告強調，本輪多頭市場的漲速將顯著放緩，企業獲利與 AI 投資模式轉型成為核心變數。

高盛預測，2026 年 AI 相關資本支出將激增至 5390 億美元，年增 36%，但 2027 年增幅將驟降至 17%，這標誌著 AI 投資進入「第三階段」，也就是企業從基礎建設轉向應用深化，需透過實際生產力提升證明投資價值。

高盛指出，2026 年 AI 主題將由「支出成長放緩 + 應用普及 + 板塊輪動」主導，而非先前的普漲行情。

報告認為，標普 500 指數 12% 的年報酬率必須靠企業獲利驅動。在健康的經濟成長和聯準會 (Fed) 寬鬆政策支持下，標普 500 成分股今年 EPS 料將成長 12%，2027 年再增加 10%。

高盛特別看好兩類機會：一是針對中等收入消費者的股票，二是非住宅建築領域，因經濟加速將推升相關需求。

但高盛同時示警估值高企，認為標普預期本益比達 22 倍，與 2021 年泡沫高峰持平，另外還有集中度風險，因前十大公司市值佔 41%，市場表現過度依賴少數龍頭。若這些企業獲利不如預期，高估值將放大下跌風險。

2026 年初，週期性類股可能是贏家。高盛列舉四大催化劑：政府重啟經濟活動、川普《大而美法案》財政刺激、金融條件寬鬆、關稅影響減弱。

報告發布之際，全球市場正經歷美元走強與地緣風險衝擊。高盛建議投資人關注企業獲利兌現能力，在 AI 應用落地的個別領域挖掘長期贏家，同時警惕高估值板塊的波動風險。