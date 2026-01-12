鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 14:10

人工智慧（AI）常被描述為能思考的機器，一種逐漸接近人類智慧的數位大腦。然而，創新理論家、創新與科技智庫 NostaLab 創辦人 John Nosta 認為，大型語言模型的思考方式根本不像人類，不會讓我們「更聰明」。

AI並沒有讓我們變得更聰明？專家警告「反智慧」時代風險。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，Nosta 稱 AI 為「反智慧」（anti-intelligence），因為它的運作方式與人類的推理、學習及理解方式完全相悖。

Nosta 表示：「我的結論是，AI 與人類認知背道而馳，我甚至稱它為反智慧。」

Nosta 論點的核心簡單但令人不安。他認為，AI 並不以人類的方式理解任何事物。

他指出，當人類思考某個物體，例如一顆蘋果，我們會將它置於空間、時間、記憶、文化以及生活經驗的脈絡中。然而，大型語言模型完全不會這樣做。它只是將這個詞當作數學物件，置於龐大的超維空間中，並尋找統計上相符的模式。

他說：「（對於 AI），蘋果並不是以蘋果的形式存在，它只是存在於超維空間中的一個向量。」

他認為這個差異非常重要，因為這代表 AI 的輸出是為了語言的連貫性而非理解而優化。

他補充，這套系統並不是透過推理得出答案，而是生成最符合語言模式的回應。

AI 顛倒了人類思考順序

Nosta 認為，AI 正悄悄地重塑人類的思考方式，尤其是在工作環境中。

他指出，人類的認知通常遵循一個熟悉的過程：先感到困惑，接著探索，再形成初步結構，最後建立自信。然而，AI 卻顛倒了這個順序。

Nosta 說：「使用 AI 時，我們一開始就有結構。」他認為，這種倒置會製造出強烈的錯覺。由於 AI 生成的答案聽起來既流暢又具權威性，人們往往會立即接受，而不去做質疑、探索或深入理解的辛苦工作。

Nosta 表示：「先得到答案就是顛倒了人類認知的過程，這與人類思考本質相悖。」

流暢答案背後的危險

Nosta 說，真正的危險不是 AI 在計算能力上超越人類，因為這是必然的。他擔心的是，人們可能輕易地將思考中最寶貴的部分外包給機器。

他表示：「正是那些跌撞、不完美和摩擦，讓我們能提出觀察與假設，並真正塑造自我。」

隨著一些公司鼓勵員工在寫作、分析和決策上完全依賴 AI，Nosta 指出，速度與流暢性容易被誤認為理解力。

他認為，如果 AI 被當作夥伴使用，可以增強人類思考；但如果被當作捷徑使用，則可能悄悄削弱人類的思考能力。

Nosta 指出：「真正的魔力不一定在 AI 本身，而在人類與機器之間不斷更新的互動。」

在 Nosta 看來，AI 時代真正的風險不是機器變得更聰明，而是人類學會了倒著思考。

專家與研究的擔憂

AI 可能正在重塑人類思考的擔憂，正逐漸超越理論家的範疇，引起更多人的關注。

牛津大學出版社（Oxford University Press）在最近的一份報告中指出，AI 讓學生的作業和思考變得更快、更流暢，但同時悄悄削弱了那些來自停頓、質疑與獨立思考的深度。

上個月，Work AI Institute 發布的報告也提出類似觀察，指出生成式 AI 常造成「專業假象」，用戶會感覺自己更聰明、更有效率，但實際的基礎技能卻正逐漸退化。

國際資料中心管理局（IDCA）執行長 Mehdi Paryavi 表示，過度或設計不良的 AI 使用正在引發「悄然的認知侵蝕」。