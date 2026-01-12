鉅亨網新聞中心 2026-01-12 12:00

在市場劇烈震盪的 2025 年，全球對沖基金交出一份高度分化的成績單。儘管年初波動頻仍、宏觀不確定性升高，仍有多家基金成功跑贏大盤，甚至繳出雙位數以上報酬，重新洗牌「全球最賺基金」排名。

從整體表現來看，能否超越標普 500 指數全年約 16% 的漲幅，仍是衡量對沖基金績效的重要門檻。其中，AQR Capital Management 表現最為突出，旗下基金全面維持雙位數報酬，多策略旗艦基金 Apex 全年報酬率達 19.6%，成為 2025 年表現最佳的代表之一。AQR 同年資產規模增加約 750 億美元，顯示資金持續回流至具備穩定量化策略的管理機構。

相較之下，傳統巨頭在年初一度承壓。Citadel 與 Millennium 於第一季分別出現小幅虧損，但隨著市場情緒回溫與股市反彈，兩家基金於下半年成功翻正，全年報酬率均回到約一成水準，顯示大型多策略基金在波動環境下仍具調整與修復能力。

值得注意的是，中小型基金在 2025 年的整體表現反而更具優勢。根據統計，管理規模低於 5 億美元的基金，平均績效優於大型同業，其中資產低於 1 億美元的基金，年報酬率可達 14% 以上。部分新興或中型對沖基金因決策彈性高、部位調整快速，在市場轉折中搶得先機。

在各類策略中，宏觀型基金成為最大贏家。隨著資產相關性下降、政策與利率訊號更為明確，宏觀策略迎來有利環境。橋水基金旗下 Pure Alpha 於 2025 年大漲逾三成，創下多年來最佳年度表現，其他核心策略亦同步繳出亮眼成績，凸顯宏觀操作在當年度的關鍵地位。