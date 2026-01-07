2026開年ETF申購買氣火爆前十強出列 主動式、科技半導體各領風騷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 11:21

2026 年開年以來，台積電續締新猷、台股再創新高，半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL 及 PCB 等 AI 供應鏈全部強勢上攻，台股站穩 3 萬點，激勵股債 ETF 申購買氣大增，根據 CMoney 統計，今年以來，全市場 ETF 申購單位數成長最多的前 10 強，2 檔主動式 ETF 包辦冠亞軍，分別為台新 00987A、群益 00992A 兩檔，受惠去年 12 月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期。

2026開年ETF申購前十強出列 主動式、科技半導體ETF各領風騷。(圖：shutterstock)

被動 ETF 方面，則以科技、半導體兩大類 ETF 最為吸睛，包括訴求台韓科技股的國泰 00735 與鎖定台股半導體的新光 00904 兩檔，1 月開市以來的 ETF 單位數，成長都逾 10% 以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。值得注意的是，主動式債券 ETF 00981D 也成長近 1 成，表現不俗。

主動台新優勢成長 ETF(00987A-TW) 經理人魏永祥表示，2026 年台灣經濟與上市櫃企業獲利年增率均維持成長，全球科技大廠 AI 資本支出持續高漲，不僅 AI 趨勢成長態勢不變，還有擴散至 AI 週邊族群，包括記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理元件等，次產業景氣各自谷底緩步回升，帶動上半年全科技產業新一輪「漲價」趨勢確立，按股價提前 1 季反映漲價產業的獲利預期來看，今年第 1 季台股多頭牛勢欲小不易，重點建議鎖定台股科技主流族群，包括 AI、半導體等，今年來都各擁成長利基與市場吸金動能。

新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW) 經理人詹佳峯指出，2026 年台股半導體產業鏈持續迎來「AI 擴散效應」的好光景，包括：半導體上游的先進製程與封測產能供不應求，市場關注下周 15 日台積電法說，如果台積電調高 2026 年資本支出、將大力提振半導體類股表現，成為多頭攻勢領頭羊。

另外，除晶圓代工成長萬里無雲外，AI 在訓練與推論需求也持續擴張，2025 年已帶動半導體的記憶體產業供需再度緊繃，預計 2026 年將持續上演缺貨與漲價潮，也讓傳統與高階記憶體價格快速上漲，同步進入景氣成長的超級循環；至於 2026、2027 年起，AI 晶片進入 ASCI 百花齊放的新時代，多家科技巨擘投入自研晶片逐漸開花結果，未來兩年隨 AI 投資進入實體 AI 後，將加速發展邊緣 AI 新應用的風潮大增，驅動 ASIC 晶片商機將逐年一路爆發。

台新投信 ETF 投資團隊強調，台股來到 3 萬點以上，元月行情呈現各族群輪漲表現、又由台積電及記憶體配合 AI 供應鏈擔綱多頭攻勢的主力部隊，預期 1 月台積電法說會上，若公司高層釋出更多的利多助攻，台股第 1 季表現有望出現科技股百花齊放，搭配 1 月外資、壽險資金回歸台股加持，具業績題材的 AI 與半導體族群將繼續帶領台股向上衝高。