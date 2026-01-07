2026開年ETF申購買氣火爆前十強出列 主動式、科技半導體各領風騷
鉅亨網記者陳于晴 台北
2026 年開年以來，台積電續締新猷、台股再創新高，半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL 及 PCB 等 AI 供應鏈全部強勢上攻，台股站穩 3 萬點，激勵股債 ETF 申購買氣大增，根據 CMoney 統計，今年以來，全市場 ETF 申購單位數成長最多的前 10 強，2 檔主動式 ETF 包辦冠亞軍，分別為台新 00987A、群益 00992A 兩檔，受惠去年 12 月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期。
被動 ETF 方面，則以科技、半導體兩大類 ETF 最為吸睛，包括訴求台韓科技股的國泰 00735 與鎖定台股半導體的新光 00904 兩檔，1 月開市以來的 ETF 單位數，成長都逾 10% 以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。值得注意的是，主動式債券 ETF 00981D 也成長近 1 成，表現不俗。
主動台新優勢成長 ETF(00987A-TW) 經理人魏永祥表示，2026 年台灣經濟與上市櫃企業獲利年增率均維持成長，全球科技大廠 AI 資本支出持續高漲，不僅 AI 趨勢成長態勢不變，還有擴散至 AI 週邊族群，包括記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理元件等，次產業景氣各自谷底緩步回升，帶動上半年全科技產業新一輪「漲價」趨勢確立，按股價提前 1 季反映漲價產業的獲利預期來看，今年第 1 季台股多頭牛勢欲小不易，重點建議鎖定台股科技主流族群，包括 AI、半導體等，今年來都各擁成長利基與市場吸金動能。
新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW) 經理人詹佳峯指出，2026 年台股半導體產業鏈持續迎來「AI 擴散效應」的好光景，包括：半導體上游的先進製程與封測產能供不應求，市場關注下周 15 日台積電法說，如果台積電調高 2026 年資本支出、將大力提振半導體類股表現，成為多頭攻勢領頭羊。
另外，除晶圓代工成長萬里無雲外，AI 在訓練與推論需求也持續擴張，2025 年已帶動半導體的記憶體產業供需再度緊繃，預計 2026 年將持續上演缺貨與漲價潮，也讓傳統與高階記憶體價格快速上漲，同步進入景氣成長的超級循環；至於 2026、2027 年起，AI 晶片進入 ASCI 百花齊放的新時代，多家科技巨擘投入自研晶片逐漸開花結果，未來兩年隨 AI 投資進入實體 AI 後，將加速發展邊緣 AI 新應用的風潮大增，驅動 ASIC 晶片商機將逐年一路爆發。
台新投信 ETF 投資團隊強調，台股來到 3 萬點以上，元月行情呈現各族群輪漲表現、又由台積電及記憶體配合 AI 供應鏈擔綱多頭攻勢的主力部隊，預期 1 月台積電法說會上，若公司高層釋出更多的利多助攻，台股第 1 季表現有望出現科技股百花齊放，搭配 1 月外資、壽險資金回歸台股加持，具業績題材的 AI 與半導體族群將繼續帶領台股向上衝高。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉台股氣勢如虹站穩3萬點 00981A成首檔衝上17元主動式ETF
- 海外股票ETF爭霸！00910登12月績效王 00877全年飆漲97%奪冠
- 3檔高股息ETF大換血！00918卡位AI股 00915注重內需防禦股
- 00981A竟持有0050、0052 陳重銘揭密：10%法規上限的「追積」權宜之計
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告