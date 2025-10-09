淡季效應致嘉威生活9月營收偏淡 預期第四季回溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 18:51

‌



嘉威生活 (3557-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 2.06 億元，月減 7.01%，年減 40.04%，2025 年 1-9 月營收 33.52 億元，年減 25.26%；嘉威生活 2025 年第三屬淡季、單季營收 6.35 億元，季減 11.27%，年減 49.26%。法人嘉威預期第四季業績回溫

嘉威生活總經理吳世偉。(圖：嘉威提供)

嘉威生活的營收下滑除了處於第三季淡季效應中，2025 年更因美國通膨與關稅壓力，導致消費者購物趨於謹慎，日常與節慶商品銷售皆不理想。不過，聖誕節相關商品銷售逆勢成長，美國萬聖節消費也展現韌性，顯示市場需求有望自 10 月中旬起逐漸明朗。

‌



美國製造業在 9 月收縮，ISM 採購經理人指數（PMI）降至 49.1%，反映需求疲弱、關稅與出口下滑等壓力。在此情勢下，零售商必須快速調整，特別是因應 AI 購物代理的崛起，隨著 AI 代理愈加掌握消費決策，產品的能見度更多時候不再由品牌自身平台主導，而是由代理透過外部通路進行篩選與推薦。

在零售商必須持續優化產品資料，並不斷透過測試與實驗來調整數據呈現方式，以確保符合 AI 代理的選品邏輯，這種靈活應對將是未來維持競爭力的關鍵。在此趨勢下，嘉威自今年年初即開始每季投資於客戶數據軟體報告，期望這項策略性投入能協助未來更快速、精準地因應消費者的消費模式變化、需求數量以及 Walmart 對嘉威的採購方式，達到產銷效益最佳化。