鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-10 19:13

‌



嘉威生活 (3557-TW) 今 (10) 日公布最新財報，由於處於淡季中，單季合併營收為 6.35 億元，稅後淨損 1.22 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.45 元，累計 2025 年前三季虧損 2269 萬元，每股虧損為 0.27 元。

嘉威生活Q3每股虧損1.45元拖累 前三季轉虧每股虧0.27元。(鉅亨網記者張欽發攝)

嘉威生活 2025 年第三季營收 6.35 億元，毛利率 30.14%，季減 2.56 個百分點年減 4.69 個百分點，稅後淨損 1.22 億元，與上季同屬虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.45 元。

‌



嘉威生活 2025 年 1-9 月營收 35.52 億元，毛利率 34.28%，年減 3.18 個百分點，前三季虧損 2269 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損為 0.27 元。

嘉威生活 2025 年第三季，除了本業疲弱外，台幣兌美元升值、越南盾兌美元貶值產生兌換損失，也對營運產生影響。嘉威生活指出，2025 年前三季面臨營收與毛利雙重壓力，主要源於外部經濟環境如美國通膨、關稅政策影響，導致客戶開始採取去庫存化策略和謹慎下單，特別是占比大的 EVERYDAY 系列商品受創較深，而季節性商品則展現了相對穩定的需求。

同時，美國對中國加徵的關稅增加營運成本或影響供應鏈，嘉威生活為了長期穩定發展而進行的策略性調整，應對關稅挑戰並鞏固客戶基礎，與客戶商議價格因此犧牲部分利潤空間，導致毛利率下滑。

此外，嘉威生活 10 月營收 2.91 億元，月增 40.96%，年減 19.9%；累計 1-10 月營收 36.42 億元，年減 24.86%。單月產品表現上，「TAX TIME」系列持續成長，「EVERYDAY」系列商品銷售狀況不佳，但預期第四季中旬之後，該系列商品的市場需求將會逐步改善。

嘉威生活指出，綜觀整體第四季，川習會落幕，雙方達成暫時性協議，中美關係緩和可穩定市場氣氛，對抑制通膨有所助益，且現階段美國零售業庫存偏低，有望迎來一小波補貨潮。嘉威生活第四季以 TAX TIME 和 EVERYDAY 為主要出貨品項；「EVERYDAY」系列商品將有所回溫，為整體營收帶來正面貢獻。

而針對美國市場在特定銷售檔期所設計的「TAX TIME」商品系列，消費者會因為領取退稅款而增加消費意願；而明年換季準備「SPRING」、「SUMMER」出貨品項，由於成本上升和對未來需求的不確定性，客戶採購謹慎下單和延後資本支出計畫。預期嘉威生活第四季整體營收有望較第三季成長，但仍會受到外部因素的干擾，需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。