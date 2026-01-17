〈熱門股〉關稅降稅歡呼 東陽反彈逾18%創7個月來新高

台美關稅談判達成協議，台灣的對等關稅調降為 15% 且不疊加 MFN，對於傳產出口業者而言是一大利多，主要出貨北美 AM 市場的汽車零組件大廠股價聯袂上漲，而 AM 件龍頭廠商東陽 (1319-TW) 本周股價大漲逾 18%，創 7 個月來新高價位。