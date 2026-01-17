search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈熱門股〉關稅降稅歡呼 東陽反彈逾18%創7個月來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北

台美關稅談判達成協議，台灣的對等關稅調降為 15% 且不疊加 MFN，對於傳產出口業者而言是一大利多，主要出貨北美 AM 市場的汽車零組件大廠股價聯袂上漲，而 AM 件龍頭廠商東陽 (1319-TW) 本周股價大漲逾 18%，創 7 個月來新高價位。

cover image of news article
東陽總裁吳永祥。(鉅亨網資料照)

東陽表示，美國市場約占營收比重 50%，對等關稅降到 15% 是與日韓公平的競爭基礎，對產業發展帶來正面助益。


法人分析，去年東陽營收和獲利表現仍優於預期，反映市場上龍頭地位的議價能力，展望 2026 年，美國關稅政策使二手車需求偏強，有助提升 AM 件的拉貨需求，加上先前積壓訂單逐步消化、匯率波動趨緩，估東陽毛利率有望年增 0.5 至 1 個百分點。

而東陽七股新廠一期預計今年底完工、明年投產，挹注中長期營運動能無虞。

東陽日 K 線圖

 


文章標籤

關稅東陽汽車零組件北美AM車用熱門股

相關行情

台股首頁我要存股
東陽112+6.67%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
東陽

73.91%

勝率

#指標剛突破

偏強
東陽

73.91%

勝率

#波段上揚股

偏強
東陽

73.91%

勝率

#當沖高手_強

偏強
東陽

73.91%

勝率

#上升三紅K

偏強
東陽

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty