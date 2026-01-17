〈熱門股〉關稅降稅歡呼 東陽反彈逾18%創7個月來新高
鉅亨網記者王莞甯 台北
台美關稅談判達成協議，台灣的對等關稅調降為 15% 且不疊加 MFN，對於傳產出口業者而言是一大利多，主要出貨北美 AM 市場的汽車零組件大廠股價聯袂上漲，而 AM 件龍頭廠商東陽 (1319-TW) 本周股價大漲逾 18%，創 7 個月來新高價位。
東陽表示，美國市場約占營收比重 50%，對等關稅降到 15% 是與日韓公平的競爭基礎，對產業發展帶來正面助益。
法人分析，去年東陽營收和獲利表現仍優於預期，反映市場上龍頭地位的議價能力，展望 2026 年，美國關稅政策使二手車需求偏強，有助提升 AM 件的拉貨需求，加上先前積壓訂單逐步消化、匯率波動趨緩，估東陽毛利率有望年增 0.5 至 1 個百分點。
而東陽七股新廠一期預計今年底完工、明年投產，挹注中長期營運動能無虞。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 東陽去年12月單月獲利創9個月高點 推升全年EPS達6.43元創次高
- 賴清德：對工具機出口銷美有利 將偕同卓揆聆聽各行各業困難
- 國發會葉俊顯按讚 看關稅談判具「引資、攬才、擴建設」三大亮點
- 經濟部強調台美談判三大利多+1 傳產競爭力、半導體輸美同受惠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇