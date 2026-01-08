鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 15:00

最新數據顯示，短影音平台 TikTok 旗下電商業務 TikTok Shop 在 2025 年爆發式成長，商品交易總額 (GMV) 逼近 1000 億美元大關，在全球電商平台中躋身第五名，增速更是領先全球市場。這項成就標誌著張一鳴領導的字節跳動在社交電商領域取得重大突破。

知情人士透露，TikTok Shop 在 2025 年活躍消費者規模已達 4 億，平台 GMV 接近千億美元規模，僅次於亞馬遜、沃爾瑪、Shopee 和 eBay 四大傳統電商巨頭。

更值得關注的是，憑藉黑色星期五大促的強勁表現，該平台 GMV 在去年第四季達到 250 億美元，成功超越 ebay，上月 GMV 更超越蝦皮 (Shopee)，展現出強勁的成長動能。

分析師認為，TikTok Shop 的成功源自於其獨特的「內容種草 + 即時轉化」模式。這個 2021 年才上線的年輕平台，憑藉 TikTok 超過 10 億的月活躍用戶基礎，成功將短影音流量轉化為電商銷售。

調查數據顯示，83% 的受訪者透過 TikTok 發現新品，76% 的用戶曾在平台直播間完成購買，顯示出內容電商模式的強大吸引力。

社群電商市場的蓬勃發展也為 TikTok Shop 提供成長沃土。根據 Future Market Insight 預測，全球社群電商市場規模將從 2025 年的 16 億美元成長至 2035 年的 220 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 30%。

Z 世代成為消費主力軍，其中 60% 的 Z 世代消費者透過社群媒體影響者發現產品並完成購買，這一比率是整體消費群體的兩倍。

面對 TikTok Shop 的強勢崛起，傳統電商巨頭紛紛調整策略積極應對。亞馬遜早在 2022 年就推出模仿 TikTok 的「Inspire」功能，並在 2023 年至 2024 年期間與 TikTok、臉書等社群平台達成合作，試圖打通社群媒體與電商的轉換連結。

蝦皮、eBay、沃爾瑪等平台也持續加碼短片和直播功能，展現出對內容電商趨勢的重視。