港務公司董座：推動貨櫃與散雜貨量能齊揚 持續布建船舶綠能規劃

2026-01-09

台灣港務公司董事長周永暉自去 (2025) 年 10 月中上任後，持續率經營團隊積極走訪國籍航商、國際輪船與船務代理等相關港區公協會。對於相關航運、船代業者反應，提出散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議題，周永暉也承諾研議改善方案與配套措施，期望能提升散裝貨裝卸競爭力，協助貨櫃與散雜貨運量能齊揚。

港務公司董事長周永暉(左3):推動貨櫃與散雜貨量能齊揚，持續布建未來船舶綠能規劃。(圖：港務公司提供)

周永暉表示，為因應全球船舶大型化趨勢並鞏固區域貨櫃航線樞紐地位，高雄港第七貨櫃中心已於去年 11 月全面啟用營運，第七貨櫃中心作為我國高度自動化之貨櫃碼頭，不僅是台灣港口智慧及永續轉型的最佳實踐案例，更為未來港口數位化作業立下標竿，為進一步提升作業效率，

周永暉提及，港務公司未來將建置港口社群系統 (PCS)，整合海關及港口相關單位之即時資訊，同時為響應國際減碳趨勢，港務公司也致力於岸電系統布建及船舶替代燃料 (如生質燃料、LNG、甲醇等) 之供應規劃，以落實港口能源轉型藍圖。

周永暉在與業界交流中深切表示，散雜貨業務是港口發展之堅實根基，港務公司已持續投入資源改善散雜貨裝卸作業環境，針對業者反映之散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議，港務公司將研議改善方案，支援產業發展需求。