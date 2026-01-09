鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-09 20:50

銅價飆升至歷史新高後，中國大部分的銅需求幾乎消失殆盡。

倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價本周首次突破每噸 13000 美元大關，過去一年來漲幅已接近 50%。一系列利多因素可能在短期內進一步推高銅價。然而，價格卻在這兩天很快走弱，與此同時，全球最大的銅消費國——中國，正出現劇烈的「價格排斥」現象。

中國工業占全球銅需求的一半，高昂的成本已導致國內需求大量蒸發。銅材加工商因無法將成本轉嫁給下游工廠，而陷入生存掙扎。

一項針對供應商的調查指出，占中國銅製品約半數的銅桿企業中，約有 60% 在 12 月因成本過高而減產或停產，加工費甚至跌至歷史同期最低的「零水準」。這種疲軟並非偶然，反映出中國經濟從疫情中恢復緩慢，及結構性增長乏力的現狀。

供過於求的壓力直接反應在庫存上。上海期貨交易所的精煉銅庫存，近期翻倍至 18 萬噸以上，創下十年來同期最高紀錄。為了尋求出路，中國冶煉廠正以低價向海外出口剩餘金屬，11 月出口量已逼近歷史高位。

同時，中國進口商也拒絕接受如智利國家銅業 (Codelco) 提出的每噸 350 美元高額溢價，雙方在定價上陷入僵局。