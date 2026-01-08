鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣期貨市場緊盯飆股動向，近來記憶體族群成當紅炸子雞，期貨交易所今（8）日宣布調高群創期貨契約 (DQF) 及群創選擇權契約 (DQO)、群聯期貨契約 (NWF)、小型群聯期貨契約 (QNF) 以及威剛期貨契約 (NDF) 所有月份保證金適用比例。因應證交所及櫃買中心針對現貨市場的處置措施，期交所依規定同步收緊相關衍生性商品的槓桿空間。
本次調整中，群創 (3481-TW) 與群聯 (8299-TW) 兩家企業因股價波動劇烈，分別經證交所及櫃買中心於 1 月 6 日公告列入處置有價證券名單，處置期間自 1 月 7 日開始至 1 月 20 日結束。針對這兩檔標的，台灣期交所將其期貨及選擇權契約保證金適用比例，調高為現行級距之 1.5 倍。
至於威剛 (3260-TW) 的情況更為嚴峻，其已於 1 月 6 日由櫃買中心第二次公告為處置有價證券，回溯至 114 年 12 月 31 日為第一次公告日，本次處置期間延長至 1 月 22 日。由於威剛屬於二度處置，台灣期交所將威剛期貨契約 (NDF) 保證金適用比例，大幅調高至未經處置前所屬級距之 2 倍，相關調整均自今日一般交易時段結束後正式實施。
針對恢復機制，期交所也給出明確時程。群創與群聯相關契約將於 1 月 20 日一般交易時段結束後，恢復至 1 月 8 日調整前的保證金水準；威剛則須等到 1 月 22 日一般交易時段結束後，始恢復至 1 月 5 日調整前的級距。此外，原 1 月 2 日公告之相關函文將於今日盤後停止適用，請交易人務必留意帳戶保證金水位，避免因成數調高導致風險指標受影響。
期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
本次保證金調整情形列表如下：
|
DQF
|
調整後保證金適用比例 (%)
|
調整前保證金適用比例 (%)
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
保證金
|
20.25%
|
15.53%
|
15.00%
|
13.50%
|
10.35%
|
10.00%
|
NDF
|
調整後保證金適用比例
|
調整前保證金適用比例
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
保證金
|
40.50%
|
31.05%
|
30.00%
|
30.38%
|
23.29%
|
22.50%
|
NWF
|
調整後保證金適用比例
|
調整前保證金適用比例
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
保證金
|
24.30%
|
18.63%
|
18.00%
|
16.20%
|
12.42%
|
12.00%
|
QNF
|
調整後保證金適用比例
|
調整前保證金適用比例
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
保證金
|
24.30%
|
18.63%
|
18.00%
|
16.20%
|
12.42%
|
12.00%
|
DQO
|
調整後保證金適用比例
|
調整前保證金適用比例
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
風險保證金
(A 值)
|
20.25%
|
15.53%
|
15.00%
|
13.50%
|
10.35%
|
10.00%
|
風險保證金最低值 (B 值)
|
10.125%
|
7.765%
|
7.500%
|
6.750%
|
5.175%
|
5.000%
|
混合部位風險保證金 (C 值)
|
0.000%
|
0.000%
|
0.000%
|
0.000%
|
0.000%
|
0.000%
