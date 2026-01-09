鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-09 20:20

儘管市場對美股在經歷強勁漲勢後還能走多遠存有疑慮，但散戶投資者顯然不打算離場。根據摩根大通證券的數據顯示，散戶在 2026 年初延續了去年的強勁買氣，1 月前 4 個交易日的購買量，創下近 8 個月來第二高紀錄，展現出異常強烈的投資信心。

2025 年堪稱散戶投資者的「大豐收年」，年度散戶資金流入量幾乎是 5 年平均值的兩倍，比 2021 年的高點高出 17%，較 2024 年增長近 60%。這股強大的資金流讓，散戶去年的投資收益率超過 20%，成功超越標普 500 指數的表現。

散戶成功的關鍵在於精準的「逢低買入」策略。在 2025 年的三次重大回檔——包括「DeepSeek 修正期」、3 月的動能潰縮以及「解放日」崩盤期間，散戶皆大膽進場，建立了約 75% 的單股部位。科技股仍是首選，輝達 (NVDA-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 分別錄得 39% 與 11% 的漲幅。

城堡證券指出，個人投資者目前占美股交易量的 21%，並在期權結算公司 (OCC) 的客戶交易量中占據約 60%。

目前美股市場動能，似乎更多是由「資金流」而非「估值」所驅動。數據顯示，美國每兩戶家庭就有一戶持有股票，股市資產占家庭淨資產比例超過 30%，創下歷史新高。

此外，散戶對衍生性商品的熱情也未減退。2025 年散戶在期權市場獲利逾 200 億美元，且在過去 36 周中有 35 周都在買入看漲期權。

除了傳統股市，散戶去年對黃金 ETF(GLD) 的投入量甚至超過了前五年的總和，該基金受地緣政治風險帶動，2025 年上漲了 64%。

摩根大通的數據顯示，自年初以來，散戶投資者已買入約 101 億美元的美國股票—主要透過 ETF 進場，金額遠超過去 12 個月約 65 億美元的周均水準。

與此同時，市場分析師警告。隨著美國消費者債務負擔不斷加重，散戶能維持這種購買力的時間尚不確定。

戰略家 Steve Sosnick 指出，「逢低買入」雖然長期奏效，但所有看似「萬無一失」的策略終有失效的一天。