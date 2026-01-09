鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-09 19:49

凱基金控 (2883-TW) 今 (9) 日公布 2025 年 12 月自結財務數據，單月自結稅後純益 17.58 億元，2025 全年稅後純益 300.13 億元，每股稅後純益(EPS)1.74 元；若排除人壽提列外匯價格變動準備金 59.2 億元及歷年一次性的影響因素，2025 年獲利表現創下歷史新高。凱基證券及凱基銀行在強勁業務動能帶動下，2025 年聯手創造 183.06 億元獲利，年成長率 16%，為金控配息奠定堅實基礎。

凱基金控表示，ONE KGI 策略展現集團營運綜效，穩健推升整體獲利。凱基銀行 12 月稅後純益 4.36 億元，年度累計稅後純益 68.03 億元，年成長逾兩成；凱基證券 12 月稅後純益 12.26 億元，全年累計獲利 115.03 億元，年增 13%。

壽險方面，凱基人壽延續保單銷售動能，12 月傳統型外幣保費創下年度單月新高，投資型保單持續熱銷，帶動當月新契約保費收入，年成長率高達八成，累計全年度新契約保費之年成長率超過三成；加上精準掌握資本市場脈動， 12 月經營績效創歷年同期新高。

惟依照「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施之規定，凱基人壽須於 12 月將全年稅前淨利之三成約 59.2 億元一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，使得 12 月呈現 3.51 億元小幅虧損，全年度獲利 158.25 億元。

凱基金控指出，近期資本市場走勢強勁，但仍須關注市場對於 AI 泡沫疑慮、區域政經衝突，以及美國降息步調對金融市場與供應鏈造成的影響。因應市場波動，集團將持續加強風險控管及提升營運效率。

凱基銀行去年在放款擴張及利差走升支撐下，全年淨利息收益呈現雙位數成長；手續費收入亦展現強勁動能，財富管理收入則連續第三年成長達 20% 以上，成為推升銀行獲利的重要驅動力。去年台股表現亮眼，12 月加權指數再創新高，凱基證券包含經紀、財富管理、自營、衍生性商品、承銷等，皆展現穩健獲利貢獻。