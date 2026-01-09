search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 洋基工程(6691)12月營收31.12億元年增率高達68.24％

鉅亨網新聞中心

洋基工程(6691-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣31.12億元，年增率68.24%，月增率66.96%。

今年1-12月累計營收為223.52億元，累計年增率47.13%。

最新價為583元，近5日股價上漲5.6%，相關其他電子上漲0.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-884 張
  • 外資買賣超：-853 張
  • 投信買賣超：-138 張
  • 自營商買賣超：+107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 31.12億 68% 67%
25/11 18.64億 -7% -7%
25/10 19.99億 44% -7%
25/9 21.44億 37% 27%
25/8 16.85億 52% -2%
25/7 17.19億 57% -17%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收洋基工程

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣31.595+0.08%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty