營收速報 - 洋基工程(6691)12月營收31.12億元年增率高達68.24％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為223.52億元，累計年增率47.13%。
最新價為583元，近5日股價上漲5.6%，相關其他電子上漲0.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-884 張
- 外資買賣超：-853 張
- 投信買賣超：-138 張
- 自營商買賣超：+107 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|31.12億
|68%
|67%
|25/11
|18.64億
|-7%
|-7%
|25/10
|19.99億
|44%
|-7%
|25/9
|21.44億
|37%
|27%
|25/8
|16.85億
|52%
|-2%
|25/7
|17.19億
|57%
|-17%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
