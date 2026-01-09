search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 德宏(5475)12月營收1.13億元年增率高達64.68％

鉅亨網新聞中心

德宏(5475-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.13億元，年增率64.68%，月增率27.01%。

今年1-12月累計營收為8.74億元，累計年增率57.76%。

最新價為87.2元，近5日股價下跌-4.3%，相關電子零組件類指數下跌-3.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1960 張
  • 外資買賣超：-2001 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.13億 65% 27%
25/11 8,867萬 82% 12%
25/10 7,933萬 66% -20%
25/9 9,882萬 127% 44%
25/8 6,849萬 43% 9%
25/7 6,300萬 29% -6%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收德宏

相關行情

台股首頁我要存股
德宏87.2-2.02%
美元/台幣31.595+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
德宏

78.26%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
德宏

78.26%

勝率

#連續長上影

中強短弱
德宏

78.26%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
德宏

78.26%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty