營收速報 - 合庫金(5880)12月營收67.90億元年增率高達31.96％

鉅亨網新聞中心

合庫金(5880-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣67.90億元，年增率31.96%，月增率9.2%。

今年1-12月累計營收為738.21億元，累計年增率12.24%。

最新價為24.1元，近5日股價下跌-1.03%，相關金融保險上漲0.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10053 張
  • 外資買賣超：-9880 張
  • 投信買賣超：-745 張
  • 自營商買賣超：+572 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 67.90億 32% 9%
25/11 62.18億 26% 5%
25/10 59.50億 23% -8%
25/9 64.47億 18% 2%
25/8 63.21億 4% -4%
25/7 65.95億 -9% -12%

合庫金(5880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收合庫金

