營收速報 - 合庫金(5880)12月營收67.90億元年增率高達31.96％
今年1-12月累計營收為738.21億元，累計年增率12.24%。
最新價為24.1元，近5日股價下跌-1.03%，相關金融保險上漲0.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10053 張
- 外資買賣超：-9880 張
- 投信買賣超：-745 張
- 自營商買賣超：+572 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|67.90億
|32%
|9%
|25/11
|62.18億
|26%
|5%
|25/10
|59.50億
|23%
|-8%
|25/9
|64.47億
|18%
|2%
|25/8
|63.21億
|4%
|-4%
|25/7
|65.95億
|-9%
|-12%
合庫金(5880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
