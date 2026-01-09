營收速報 - 興富發(2542)12月營收79.61億元年增率高達233.76％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為308.01億元，累計年增率-15.71%。
最新價為39.9元，近5日股價上漲0.25%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2234 張
- 外資買賣超：+3172 張
- 投信買賣超：-1005 張
- 自營商買賣超：+67 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|79.61億
|234%
|78%
|25/11
|44.61億
|43%
|11%
|25/10
|40.07億
|-36%
|33%
|25/9
|30.05億
|-2%
|-21%
|25/8
|38.22億
|8%
|136%
|25/7
|16.21億
|-45%
|-63%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 多項高檔訊號浮現？杜金龍解析 2026 台股關鍵警示與下一步策略
- 光隆去年12月建案入帳推升營收創同期新高 年增約45%
- 【台股操盤人筆記】漲勢集中，留意落後補漲機會
- 營收速報 - 信義(9940)12月營收28.28億元年增率高達219.85％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇