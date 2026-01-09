search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)12月營收79.61億元年增率高達233.76％

鉅亨網新聞中心

興富發(2542-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣79.61億元，年增率233.76%，月增率78.47%。

今年1-12月累計營收為308.01億元，累計年增率-15.71%。

最新價為39.9元，近5日股價上漲0.25%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2234 張
  • 外資買賣超：+3172 張
  • 投信買賣超：-1005 張
  • 自營商買賣超：+67 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 79.61億 234% 78%
25/11 44.61億 43% 11%
25/10 40.07億 -36% 33%
25/9 30.05億 -2% -21%
25/8 38.22億 8% 136%
25/7 16.21億 -45% -63%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收興富發

相關行情

台股首頁我要存股
興富發39.9+1.40%
美元/台幣31.595+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
興富發

82.76%

勝率

#指標剛突破

中弱短強
興富發

82.76%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
興富發

82.76%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
興富發

82.76%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty