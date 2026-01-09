鉅亨網新聞中心 2026-01-09 17:10

美國總統川普日前在白宮橢圓形辦公室接受《紐約時報》長達兩小時的深度專訪，這場訪談被視為他自重返白宮以來，對其權力觀點最為直白且震撼的表述。川普在周四 (8 日) 刊出的內容中明確表示，身為三軍統帥，他的權力僅受限於「自身的道德」與「頭腦」，並聲稱他不再需要受國際法的約束。

視國際法為「可定義」的選擇性約束

‌



當被問及全球權力是否存在限制時，川普直言：「是的，有樣東西——我自己的道德，我自己的頭腦。這是唯一能阻止我的東西。」

他對國際法表現出輕蔑的態度，認為雖然行政部門會遵守法律，但「這取決於你如何定義國際法」。他主張，當大國發生衝突時，決定性因素應是「國家實力」，而非條約或國際慣例。這種觀點反映出他將美國實力視為決定性因素，認為先前的總統過於謹慎，未能充分利用實力謀求政治霸權。

「所有權」勝過條約：格陵蘭島的野心

川普對於獲取丹麥領土格陵蘭島的執著，成為其世界觀的典型體現。他強調「所有權」的重要性，認為租賃或條約，無法提供所有權帶來的心理成就與戰略要素。

當記者追問獲取格陵蘭島與維護北約 (NATO) 盟友關係孰輕孰重時，川普拒絕正面回答，僅表示「這可能是一個選擇」，並暗示若無美國作為核心，跨大西洋聯盟將毫無用處。

強權外交與軍事擴權

在軍事行動上，川普展現了前所未有的強硬姿態。他不僅在未經國會同意的情況下進行侵略性軍事行動，更派特種部隊推翻了委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)。這種「脅迫外交」已引起國際領袖的憂慮，例如哥倫比亞總統佩特羅 (Gustavo Petro) 便因川普的軍事威脅深感恐懼。

在核武議題上，對於即將到期的《新削減戰略武器條約》(New START)，川普表現得毫不在意，聲稱「到期就到期」，他將追求包含中國在內的「更好協議」。

針對台海局勢，他認為習近平對台灣的行動是習的決定，雖然他已告知習近平若入侵會讓他「很不高興」，但他並未明確承諾美國在衝突中的具體角色。

國內挑戰與媒體互動

在國內事務上，川普持續測試憲法界限，包括開除獨立機構負責人、嘗試重寫憲法第 14 修正案，以及考慮援引《叛亂法》在國內部署軍隊。他甚至暗示，若最高法院判定其關稅無效，他將將其重新包裝為「許可費」以繞過限制。