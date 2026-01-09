search icon



鉅亨速報

營收速報 - 凱崴(5498)12月營收1.46億元年增率高達48.26％

鉅亨網新聞中心

凱崴(5498-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.46億元，年增率48.26%，月增率7.61%。

今年1-12月累計營收為14.07億元，累計年增率20.95%。

最新價為51.2元，近5日股價下跌-5.28%，相關電子零組件類指數下跌-3.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3459 張
  • 外資買賣超：+3456 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.46億 48% 8%
25/11 1.35億 41% 10%
25/10 1.23億 31% -6%
25/9 1.31億 38% 6%
25/8 1.23億 21% 11%
25/7 1.11億 10% -4%

凱崴(5498-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。前各項產品之代理、經銷、報價、投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


