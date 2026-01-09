search icon



營收速報 - 全福生技(6885)12月營收106萬元年增率高達3121.21％

鉅亨網新聞中心

全福生技(6885-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣106萬元，年增率3121.21%，月增率56.55%。

今年1-12月累計營收為549萬元，累計年增率1548.65%。

最新價為28.1元，近5日股價下跌-4.55%，相關生技醫療下跌-0.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-73 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 106萬 3121% 57%
25/11 68萬 238% -19%
25/10 84萬 2455% 112%
25/9 40萬 1106% -7%
25/8 43萬 1200% 7%
25/7 40萬 0% 0%

全福生技(6885-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


