營收速報 - 全福生技(6885)12月營收106萬元年增率高達3121.21％
今年1-12月累計營收為549萬元，累計年增率1548.65%。
最新價為28.1元，近5日股價下跌-4.55%，相關生技醫療下跌-0.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-73 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|106萬
|3121%
|57%
|25/11
|68萬
|238%
|-19%
|25/10
|84萬
|2455%
|112%
|25/9
|40萬
|1106%
|-7%
|25/8
|43萬
|1200%
|7%
|25/7
|40萬
|0%
|0%
全福生技(6885-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
