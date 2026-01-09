search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 國光生(4142)12月營收1.40億元年增率高達215.14％

鉅亨網新聞中心

國光生(4142-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.40億元，年增率215.14%，月增率7.33%。

今年1-12月累計營收為15.21億元，累計年增率-2.29%。

最新價為19.95元，近5日股價上漲2.35%，相關生技醫療下跌-0.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2066 張
  • 外資買賣超：+2071 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.40億 215% 7%
25/11 1.31億 538% -78%
25/10 5.94億 24% 265%
25/9 1.63億 -52% 124%
25/8 7,282萬 -61% -70%
25/7 2.40億 -34% 139%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收國光生

相關行情

台股首頁我要存股
國光生19.95+1.79%
美元/台幣31.650+0.25%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
國光生

64.29%

勝率

#指標剛突破

偏強
國光生

64.29%

勝率

#波段上揚股

偏強
國光生

64.29%

勝率

#當沖高手_強

偏強
國光生

64.29%

勝率

#上升三紅K

偏強
國光生

64.29%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty