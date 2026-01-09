營收速報 - 國光生(4142)12月營收1.40億元年增率高達215.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為15.21億元，累計年增率-2.29%。
最新價為19.95元，近5日股價上漲2.35%，相關生技醫療下跌-0.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2066 張
- 外資買賣超：+2071 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.40億
|215%
|7%
|25/11
|1.31億
|538%
|-78%
|25/10
|5.94億
|24%
|265%
|25/9
|1.63億
|-52%
|124%
|25/8
|7,282萬
|-61%
|-70%
|25/7
|2.40億
|-34%
|139%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
