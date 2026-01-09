search icon



營收速報 - 安馳(3528)12月營收10.12億元年增率高達130.59％

鉅亨網新聞中心

安馳(3528-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣10.12億元，年增率130.59%，月增率10.38%。

今年1-12月累計營收為89.59億元，累計年增率69.32%。

最新價為67.3元，近5日股價下跌-2.67%，相關電子通路上漲4.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+191 張
  • 外資買賣超：+190 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 10.12億 131% 10%
25/11 9.17億 101% -2%
25/10 9.35億 107% 5%
25/9 8.87億 97% 5%
25/8 8.41億 81% 13%
25/7 7.43億 62% 7%

安馳(3528-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦設備安裝業。電子材料批發業。電腦及事務性機器設備批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收安馳

相關行情

台股首頁我要存股
安馳67.3+2.59%
美元/台幣31.653+0.26%

