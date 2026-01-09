營收速報 - 安馳(3528)12月營收10.12億元年增率高達130.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為89.59億元，累計年增率69.32%。
最新價為67.3元，近5日股價下跌-2.67%，相關電子通路上漲4.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+191 張
- 外資買賣超：+190 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|10.12億
|131%
|10%
|25/11
|9.17億
|101%
|-2%
|25/10
|9.35億
|107%
|5%
|25/9
|8.87億
|97%
|5%
|25/8
|8.41億
|81%
|13%
|25/7
|7.43億
|62%
|7%
安馳(3528-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦設備安裝業。電子材料批發業。電腦及事務性機器設備批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 根基(2546)12月營收21.11億元年增率高達31.69％
- 營收速報 - 冠德(2520)12月營收26.12億元年增率高達43.38％
- 營收速報 - 圓剛(2417)12月營收3.71億元年增率高達42.79％
- 營收速報 - 海悅(2348)12月營收8.24億元年增率高達81.11％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇