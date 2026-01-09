營收速報 - 冠德(2520)12月營收26.12億元年增率高達43.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為228.74億元，累計年增率-20.24%。
最新價為32.75元，近5日股價下跌-0.15%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5468 張
- 外資買賣超：-1718 張
- 投信買賣超：-3400 張
- 自營商買賣超：-350 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|26.12億
|43%
|42%
|25/11
|18.40億
|5%
|-17%
|25/10
|22.26億
|-24%
|21%
|25/9
|18.43億
|-21%
|-25%
|25/8
|24.43億
|22%
|33%
|25/7
|18.44億
|-31%
|-17%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
