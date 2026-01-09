search icon



營收速報 - 冠德(2520)12月營收26.12億元年增率高達43.38％

鉅亨網新聞中心

冠德(2520-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣26.12億元，年增率43.38%，月增率41.96%。

今年1-12月累計營收為228.74億元，累計年增率-20.24%。

最新價為32.75元，近5日股價下跌-0.15%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5468 張
  • 外資買賣超：-1718 張
  • 投信買賣超：-3400 張
  • 自營商買賣超：-350 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 26.12億 43% 42%
25/11 18.40億 5% -17%
25/10 22.26億 -24% 21%
25/9 18.43億 -21% -25%
25/8 24.43億 22% 33%
25/7 18.44億 -31% -17%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


