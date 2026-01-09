營收速報 - 大宇資(6111)12月營收11.08億元年增率高達107.35％
今年1-12月累計營收為77.14億元，累計年增率51.05%。
最新價為46.7元，近5日股價下跌-5.92%，相關文化創意產業指數下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-159 張
- 外資買賣超：-101 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-58 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|11.08億
|107%
|29%
|25/11
|8.58億
|121%
|-6%
|25/10
|9.09億
|129%
|-6%
|25/9
|9.63億
|111%
|-1%
|25/8
|9.73億
|87%
|133%
|25/7
|4.18億
|58%
|-10%
大宇資(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
