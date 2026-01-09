search icon



營收速報 - 大宇資(6111)12月營收11.08億元年增率高達107.35％

鉅亨網新聞中心

大宇資(6111-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣11.08億元，年增率107.35%，月增率29.16%。

今年1-12月累計營收為77.14億元，累計年增率51.05%。

最新價為46.7元，近5日股價下跌-5.92%，相關文化創意產業指數下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-159 張
  • 外資買賣超：-101 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-58 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 11.08億 107% 29%
25/11 8.58億 121% -6%
25/10 9.09億 129% -6%
25/9 9.63億 111% -1%
25/8 9.73億 87% 133%
25/7 4.18億 58% -10%

大宇資(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


