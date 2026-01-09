鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 09:13

水資源股溢泰實業 (7818-TW) 上市案已獲交易所上市審議通過，暫定上市承銷價以每股 85 元發行，溢泰今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收爲 10.94 億元，爲下半年來新高，月增 18.65%，年增 3.73%；2025 年全年營收爲 126.05 億元，年減 4.09%。

溢泰 2025 年第四季營收爲 30.8 億元，季增 5.5%，年減 6.1%。

溢泰指出，全年營收微幅下滑主因為關稅政策影響，導致車頂架等金屬產品出貨減少，但受惠中國南京廠淨水產品相關產品銷售動能持續升溫，有效收斂金屬產品出貨下滑的影響，整體營運動能可望延伸至 2026 年，淨水產品將為集團成長的重要引擎。

溢泰近年在中國商用淨水設備市場深耕有成，以研發實力與客製化解決方案，成功打入多家大型連鎖餐飲供應鏈，不僅帶動南京廠營收快速成長，也使集團整體營收更為穩定。挾著中國市場的實戰經驗與技術底氣，溢泰也宣布加大台灣市場布局，將火力延伸至超商與連鎖餐飲通路。

台灣超商與餐飲市場高度成熟，淨水設備早已不只是食安合規的基本配備，而是影響營運效率、成本結構與品牌體驗的關鍵設備。對連鎖業者而言，動輒數十萬元起跳的咖啡機、蒸烤箱與製冰設備，如因水垢問題頻繁故障，不僅增加維修成本，更可能造成營業中斷與顧客流失。溢泰指出，其商用淨水系統能精準控制水質硬度與礦物質比例，有效降低結垢風險、延長設備使用年限，被視為連鎖餐飲控本增利的重要利器。

此外，水質更是連鎖品牌「口感標準化」的核心。業界普遍認為，咖啡與茶飲中水的比例高達 90% 以上，水質的酸鹼值與礦物質組成，直接左右萃取率與最終風味。溢泰長期服務中國大型連鎖體系，累積豐富的水質調校經驗，能依不同品牌需求提供客製化水質方案，確保消費者無論身處何地，都能喝到風味一致的產品，這正是超商與連鎖餐飲品牌高度重視的競爭關鍵。

目前溢泰已成功通過台灣知名連鎖早餐店龍頭的嚴格認證，預計將於 2026 年第一季開始陸續出貨。 除早餐店通路首戰告捷外，溢泰也積極送樣並參與在台主要便利超商體系與連鎖咖啡品牌的設備認證。隨著超商鮮食與現煮咖啡營收占比持續提升，業者對兼顧食安、設備耐用度與風味穩定性的淨水解決方案需求殷切，市場普遍看好溢泰後續取得關鍵客戶的機會；若順利取得認證，則可望為溢泰於年底前注入營運動能。

溢泰實業 2025 年 1-9 月財報營收 95.25 億元，毛利率 30.11%，稅後稅後純益爲 5.74 億元，每股純益爲 3.83 元。