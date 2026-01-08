營收速報 - 松瑞藥(4167)12月營收1.20億元年增率高達106.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為12.02億元，累計年增率-1.28%。
最新價為18.35元，近5日股價上漲2.51%，相關生技醫療股價指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-869 張
- 外資買賣超：-880 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.20億
|107%
|36%
|25/11
|8,786萬
|-24%
|-22%
|25/10
|1.12億
|8%
|44%
|25/9
|7,783萬
|-40%
|-19%
|25/8
|9,581萬
|-12%
|-12%
|25/7
|1.09億
|15%
|6%
松瑞藥(4167-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
