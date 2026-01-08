search icon



營收速報 - 松瑞藥(4167)12月營收1.20億元年增率高達106.67％

鉅亨網新聞中心

松瑞藥(4167-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.20億元，年增率106.67%，月增率36.28%。

今年1-12月累計營收為12.02億元，累計年增率-1.28%。

最新價為18.35元，近5日股價上漲2.51%，相關生技醫療股價指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-869 張
  • 外資買賣超：-880 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.20億 107% 36%
25/11 8,786萬 -24% -22%
25/10 1.12億 8% 44%
25/9 7,783萬 -40% -19%
25/8 9,581萬 -12% -12%
25/7 1.09億 15% 6%

松瑞藥(4167-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


