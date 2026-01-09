search icon



鉅亨速報

營收速報 - 2026年1月9日台股大型公司12月營收一覽（新增53家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月9日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計86家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 120.17億 444.9%
矽統-半導體業 2.55億 159.5%
緯創-電腦及週邊設備業 2,552.55億 141.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 1.08億 212.4%
中鼎-其他業 115.60億 71.4%
南港-橡膠工業 7.10億 44.4%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達86家。其中營收年增大於 25％有21家，年增小於-20％有12家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 21家
大於50億 >= 0% 29家
大於50億 < 0% 24家
大於50億 <= -20% 12家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 120.17億 444.9%
矽統-半導體業 2.55億 159.5%
緯創-電腦及週邊設備業 2,552.55億 141.6%
廣達-電腦及週邊設備業 2,724.95億 94.6%
太子-建材營造業 20.97億 80.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 68.45億 14583.3%
太子-建材營造業 20.97億 249.4%
鑽石生技-其他業 1.08億 212.4%
中鼎-其他業 115.60億 71.4%
明泰-通信網路業 29.77億 59.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


