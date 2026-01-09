營收速報 - 2026年1月9日台股大型公司12月營收一覽（新增53家）
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月9日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計86家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|120.17億
|444.9%
|矽統-半導體業
|2.55億
|159.5%
|緯創-電腦及週邊設備業
|2,552.55億
|141.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|1.08億
|212.4%
|中鼎-其他業
|115.60億
|71.4%
|南港-橡膠工業
|7.10億
|44.4%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達86家。其中營收年增大於 25％有21家，年增小於-20％有12家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|21家
|大於50億
|>= 0%
|29家
|大於50億
|< 0%
|24家
|大於50億
|<= -20%
|12家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|120.17億
|444.9%
|矽統-半導體業
|2.55億
|159.5%
|緯創-電腦及週邊設備業
|2,552.55億
|141.6%
|廣達-電腦及週邊設備業
|2,724.95億
|94.6%
|太子-建材營造業
|20.97億
|80.2%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|68.45億
|14583.3%
|太子-建材營造業
|20.97億
|249.4%
|鑽石生技-其他業
|1.08億
|212.4%
|中鼎-其他業
|115.60億
|71.4%
|明泰-通信網路業
|29.77億
|59.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
