營收速報 - 嘉雨思-創(6921)12月營收1,917萬元年增率高達100.17％
嘉雨思-創(6921-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1,917萬元，年增率100.17%，月增率37.25%。
今年1-12月累計營收為1.95億元，累計年增率28.45%。
最新價為63.4元，近5日股價下跌-4.83%，相關半導體業上漲6.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1,917萬
|100%
|37%
|25/11
|1,397萬
|-47%
|22%
|25/10
|1,146萬
|-29%
|-37%
|25/9
|1,833萬
|4%
|118%
|25/8
|841萬
|-74%
|2%
|25/7
|821萬
|-31%
|-46%
嘉雨思-創(6921-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面之數位類比晶片之設計、開發、生產、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
