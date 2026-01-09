search icon



營收速報 - 嘉雨思-創(6921)12月營收1,917萬元年增率高達100.17％

鉅亨網新聞中心

嘉雨思-創(6921-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1,917萬元，年增率100.17%，月增率37.25%。

今年1-12月累計營收為1.95億元，累計年增率28.45%。

最新價為63.4元，近5日股價下跌-4.83%，相關半導體業上漲6.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1,917萬 100% 37%
25/11 1,397萬 -47% 22%
25/10 1,146萬 -29% -37%
25/9 1,833萬 4% 118%
25/8 841萬 -74% 2%
25/7 821萬 -31% -46%

嘉雨思-創(6921-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面之數位類比晶片之設計、開發、生產、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


