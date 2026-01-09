美布局委內瑞拉石油出口 雪佛龍、Vitol與Trafigura同場角逐

鉅亨網編譯許家華 2026-01-09 07:10

多名知情人士透露，美國總統川普政府已邀請全球最大的大宗商品交易商之一 Vitol，以及 Trafigura 的高層主管，於週五 (9 日) 前往白宮，參與有關委內瑞拉原油行銷的閉門會談。這項安排顯示，儘管華府希望由美國石油巨擘扮演主導角色，但在實務操作上，仍高度倚賴長期主宰全球原油貿易的歐洲交易商協助銷售委內瑞拉原油。

（圖：REUTERS/TPG）

總部位於日內瓦的 Vitol，已取得美國政府核發的初步許可，可在 18 個月內就委內瑞拉原油的進出口展開談判。白宮先前僅對外表示，週五將接待美國石油公司高層，並未公開邀請交易商的消息。路透社目前尚無法取得完整與會名單。Vitol 與總部現設於新加坡的 Trafigura 均拒絕評論，白宮亦未回應是否向兩家公司發出邀請。

‌



川普政府自 1 月 3 日美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，迅速將目標鎖定該國石油產業，並公開表態希望無限期掌控委內瑞拉的原油銷售與相關收入。美國能源部表示，正與大宗商品行銷商及銀行接洽，協助執行委內瑞拉原油與成品油的銷售及融資，但未透露涉及的企業名單。川普亦多次強調，美國企業將投資並重建委內瑞拉石油產業，以提高產量並壓低全球能源成本。

華府與卡拉卡斯本週達成協議，將向美國出口約 3,000 萬至 5,000 萬桶原油，總值約 20 億美元。不過，美國石油公司已表明，在投入資金前，需要「嚴肅且具體的保障」。多年投資不足與制裁影響下，委內瑞拉原油產量已降至每日約 100 萬桶，僅占全球供應量約 1%，遠低於 1970 年代每日 350 萬桶、占全球供應 7% 的高峰水準。

在 2019 年美國制裁生效前，Vitol 與 Trafigura 曾是最活躍的委內瑞拉原油交易商之一，過去也曾替取得美國許可的歐洲合作夥伴行銷委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 的原油。相較於多數合資夥伴，兩家交易商在船隊調度與全球銷售網絡方面具備顯著優勢，但是否能優先取得原油仍有變數。Lambert Commodities 顧問公司創辦人藍伯特指出，美國石油公司是生產核心，但大型國際交易商能提供其所欠缺的全球覆蓋與彈性，因此主動與美國政府討論下一步「合情合理」。

知情人士指出，雪佛龍目前是唯一持有美國授權可出口委內瑞拉原油的外國公司，但由於去年美方收緊了相關許可，其原油出口量已從先前每日約 25 萬桶縮減至 12 月份約 10 萬桶左右。雪佛龍提出的申請包括增加其合資企業的原油出口量，並希望能交易委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 部分產出，以擴展至第三方買家。