鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 21:10

2026 年即將到來，金管會統整元月起將實施多項新制措施，涵蓋資本市場資訊透明度、保險業會計接軌及數位化惠民服務，其中 6 項於 1 月 1 日起適用。

金管會6項新制元旦上路 保險業會計接軌、財報無紙化申報。(鉅亨網資料照)

首先，現行要求資本額 20 億元以上及外陸資持股超過 30% 之上市櫃公司應於股東常會 30 日及 14 日前上傳股東會議事手冊及年報之規定，明年元旦起擴大適用範圍至全體上市櫃公司。

第二，上市上櫃公司自 2026 年起分三階段接軌 IFRS 永續揭露準則，第一階段為實收資本額達新台幣 100 億元以上者，共計 125 家於 2026 元旦起適用。

第三，上市櫃證券商及上市櫃公司之綜合證券商子公司；上市櫃期貨商及上市櫃公司之專營期貨商子公司自 2026 年起分三階段接軌 IFRS 永續揭露準則，第一階段實收資本額達新 100 億元以上者於 2026 年元旦起適用。

第四，公開發行公司原先以紙本方式申報及抄送財務報告及相關附件，自 2026 會計年度起將改以電子檔案上傳至本會指定網站。

保險業元旦起正式實施國際財務報導準則第 17 號保險合約 (IFRS17) 及新一代清償能力制度。

保險局指出，IFRS17 是以公允價值方式衡量保險負債，與目前保險負債以類似攤銷後成本 (Locked-in) 之衡量方式有別，將對保險業的負債評估、商品結構等產生相當影響。

新一代清償能力制度將可引導業者持續提升財務體質，落實健全經營，但因我國保險業規模、資產配置、商品結構及暴險樣態等差距極大，加上新制複雜度遠大於現行制度，以及近期美國關稅導致全球經濟環境的劇烈波動，都增加新制設計及實施的難度，為有效解決困難，因此保險局允許 4 階段調適措施。

另外，集保公司將建置 eGift 平台，協助股東完成電子投票後，可於線上完成領取紀念品，預計 2026 年 3 月 31 日起上路。