鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 22:06

金管會今 (6) 日表示，同意永豐銀行向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處。根據統計，目前共有 10 家台資銀行在泰國曼谷設立 2 家子行及 9 家代表人辦事處，永豐銀可望成為第 11 家插旗曼谷的國銀。

瞄準泰國台商！永豐銀申設曼谷代表人辦事處 金管會點頭。（鉅亨網資料照）

金管會指出，永豐銀行為掌握新南向市場脈動，深化與當地金融機構及企業的合作關係，並支援台商拓展業務，因此規劃設立曼谷代表人辦事處。

截至 2025 年 12 月底止，永豐銀行海外據點計有 1 家子行 (下設 4 家分行)、5 家分行及 1 家代表人辦事處等 11 處，分別設置於大陸地區、香港、澳門、美國及越南等國家或地區。

金管會表示， 目前本國銀行共有 10 家台資銀行於泰國曼谷設立 2 家子行及 9 家代表人辦事處，分別為兆豐銀設 1 子行、中信銀設 1 子行與 1 家代表人辦事處，其餘包括一銀、國泰世華、上海商銀、輸銀、台銀、華南銀、台新銀、玉山銀各設 1 代表人辦事處。

外界關切國銀在新南向國家布局，王允中表示，國銀在新南向國家的據點，包括 59 家分行、55 家代表人辦事處、1 家子公司、8 家子行、子行下支行 173 家，分行設立的支行有 21 家，分行設立行銷處有 6 家，其他類別有 12 家。